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1st September Rule Change: LPG e-KYC, Milk Price , CNG, ITR कई नियम बदलने वाले हैं | New Rules

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Mon, 31 Aug 2026 01:57 PM IST







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कल यानी 1 सितंबर से आपकी जेब से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। साथ ही कई ऐसी चीजों के नियम भी बदल रहे हैं जिनका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देगा। इनमें एलपीजी, इनकम टैक्स, दूध आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं सितंबर की शुरुआत में किन बदलावों पर नजर रखना जरूरी है। ... और पढ़ें

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