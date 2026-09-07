इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप में क्या है अंतर? यहां जानें दोनों में से कौन सा है बेस्ट

Induction vs Infrared Cooktop: रसोई में एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते दामों और सहूलियत को देखते हुए आजकल बिजली से चलने वाले कुकटॉप काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप दो सबसे प्रमुख विकल्प हैं। हालांकि, कई लोग इन दोनों के काम करने के तरीके, बर्तनों के इस्तेमाल और बिजली की खपत को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।





इंडक्शन जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से सीधे बर्तन को गर्म करता है, वहीं इन्फ्रारेड हीट रेडिएशन से कांच के पैनल को गर्म करता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर हैं और आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट रहेगा।