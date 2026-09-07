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इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप में क्या है अंतर? यहां जानें दोनों में से कौन सा है बेस्ट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:38 PM IST
सार
Induction vs Infrared Cooktop: आज के समय में बाजार में इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप तेजी से लोग खरीद रहे हैं। मगर कई बार कुछ लोगों को इन दोनों कुकटॉप को लेकर कई कंफ्यूजन हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों की खाना पकाने वाले कुकटॉप में काफी अंतर होता है, जिसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए।
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इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप
- फोटो : AI
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Induction vs Infrared Cooktop: रसोई में एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते दामों और सहूलियत को देखते हुए आजकल बिजली से चलने वाले कुकटॉप काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप दो सबसे प्रमुख विकल्प हैं। हालांकि, कई लोग इन दोनों के काम करने के तरीके, बर्तनों के इस्तेमाल और बिजली की खपत को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।
इंडक्शन जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से सीधे बर्तन को गर्म करता है, वहीं इन्फ्रारेड हीट रेडिएशन से कांच के पैनल को गर्म करता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर हैं और आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट रहेगा।
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induction cooking
- फोटो : Adobe stock
काम करने की तकनीक और सुरक्षा
इंडक्शन कुकटॉप चुंबकीय तरंगों की मदद से सीधे बर्तन के निचले हिस्से को गर्म करता है, जिससे इसका ऊपरी पैनल ठंडा ही रहता है।
वहीं दूसरी ओर, इन्फ्रारेड कुकटॉप हैलोजन लाइट और रेडिएशन तकनीक से कांच के पैनल को गर्म करता है, जो फिर बर्तन तक गर्मी पहुंचाता है।
यही वजह है कि छोटे बच्चों वाले घरों में सुरक्षा के लिहाज से इंडक्शन को अधिक सुरक्षित माना जाता है।
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बर्तनों के इस्तेमाल में आजादी
- फोटो : Adobe Stock
बर्तनों के इस्तेमाल में भी होता है अंतर
बर्तनों के मामले में दोनों कुकटॉप्स में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इंडक्शन पर आप सिर्फ वही बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका तला लोहे या इंडक्शन-फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील का होता है।
इसके विपरीत, इन्फ्रारेड कुकटॉप पर आप किसी भी सामान्य बर्तन जैसे एल्युमीनियम, तांबा, मिट्टी या कांच की हांडी में आसानी से खाना पका सकते हैं।
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इन्फ्रारेड कुकटॉप
- फोटो : Adobe Stock
कुकिंग स्पीड और बिजली की खपत
खाना बनाने की रफ्तार और बिजली की बचत के मामले में इंडक्शन आगे रहता है। चूंकि यह सीधे बर्तन को ताप देता है, इसलिए पानी उबालने या खाना पकाने में बहुत कम समय और बिजली खर्च होती है।
इन्फ्रारेड कुकटॉप में पहले सरफेस गर्म होता है और थोड़ी गर्मी हवा में फैल जाती है, जिससे इसमें बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।
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आपके लिए कौन सा विकल्प है बेस्ट?
- फोटो : Adobe Stock
आपके लिए कौन सा विकल्प है बेस्ट?
अगर आपके पास पहले से इंडक्शन वाले बर्तन हैं और आप तेज कुकिंग के साथ कम बिजली बिल चाहते हैं, तो इंडक्शन कुकटॉप आपके लिए बेस्ट है।
वहीं अगर आप नए बर्तन खरीदे बिना घर के पुराने बर्तनों जैसे एल्युमीनियम या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्फ्रारेड कुकटॉप चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
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