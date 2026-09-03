किसान महिलाएं भी ले सकती हैं पीएम किसान योजना का लाभ?

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की उन योजनाओं में से एक है जो अभी तक करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा चुकी है, इस योजना से जुड़ी किस्तों का इंतजार पात्र किसानों को बेसब्री से रहता है... 23 किस्त जारी हो चुकी है और 24 किस्त के जारी होने का समय पास आ रहा है... लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या खेती-किसानी करने वाली महिलाएं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम-किसान योजना का लाभ उठा सकती हैं।



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