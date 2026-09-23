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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Lord Ganesha's immersion procession taken out in a vintage car.

विंटेज कार से निकली भगवान गणेश की विसर्जन शोभायात्रा

Wed, 23 Sep 2026 07:41 PM IST
नीरज नरवरिया
Neeraj Narvariya नीरज नरवरिया
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:41 PM IST
Lord Ganesha's immersion procession taken out in a vintage car.
संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। गणेश उत्सव के समापन पर आवास विकास से भगवान गणेश की भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। भगवान गणेश की प्रतिमा को आकर्षक ढंग से सजाई गई विंटेज कार में विराजमान कराया गया। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु भजनों और गणेश जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया और भगवान गणेश की आरती कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालु प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर रवाना हुए।
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