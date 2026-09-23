{"_id":"6ab3e5c4c9292a39f3008cbe","slug":"video-lekhpals-boycotted-additional-circles-over-various-demands-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों ने अतिरिक्त हलकों का किया बहिष्कार","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

संवाद न्यूज एजेंसी ललितपुर। विभिन्न मांगों को लेकर तहसील ललितपुर के लेखपालों ने अतिरिक्त हलकों का बहिष्कार किया। इस दौरान अतिरिक्त हलकों के बस्ते संबंधित लेखपालों ने जमा कराए। बस्ता रिसीव करने के बाद संबंधित अभिलेखों को अभिलेखागार में जमा कर सुरक्षित किया गया। लेखपालों का कहना है कि विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। मांगों के समाधान नहीं होने पर उन्होंने अतिरिक्त हलकों का कार्य बहिष्कृत करने का निर्णय लिया।

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