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24 हजार रुपये मानदेय और कैशलेस इलाज की मांग को लेकर गरजे रोजगार सेवक
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मानदेय बढ़ाने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन में जिले के सभी विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवक शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें मिलने वाले अल्प मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान संग्राम सिंह बुंदेला, धर्मेंद्र तिवारी, राकेश रजक समेत बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।
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