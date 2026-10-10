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अभिजीत दीपके के हिरासत में जाते ही अब ये संभालेंगे CJP की कमान

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Sat, 10 Oct 2026 03:38 PM IST







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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। ... और पढ़ें

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