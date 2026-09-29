2 अक्तूबर को CJP प्रदर्शन में शामिल होंगे सोनम वांगचुक?

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दो अक्तूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन किया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित है। सीजेपी चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रही है। वांगचुक ने कहा कि देश में जवाबदेही बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने वाली किसी भी कोशिश का समर्थन होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रदर्शन में खुद मौजूद रहें, यह जरूरी नहीं है।



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