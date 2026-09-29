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ट्रंप-एस्सार ग्रुप डील: अमेरिका में एस्सार ग्रुप बनाएगा इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 29 Sep 2026 12:31 PM IST







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अमेरिका में एस्सार ग्रुप इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने जा रहा है। भारतीय कारोबारी समूह एस्सार ग्रुप अमेरिका में करीब 18 अरब डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने जा रहा है। ... और पढ़ें

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