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चीन की दादागिरी होगी खत्म, भारत का प्लान, ट्रंप देंगे साथ?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:27 AM IST
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भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बडा कदम उठाया गया है। जी20 बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और सुरक्षित सप्लाई चेन के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इसका मकसद चीन समेत किसी एक देश पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक गाडियों, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करना है। भारत ने अमेरिका को साल के अंत में नई दिल्ली आने का न्योता भी दिया है।
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