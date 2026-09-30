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‘एक कचौरी, दो समोसा’ के नारे क्यों लगे ? छात्राओं का भारी बवाल

Wed, 30 Sep 2026 04:29 PM IST
Sahil Suyal वीडियो डेस्क,अमर उजाला
वीडियो डेस्क,अमर उजाला Published by: Sahil Suyal Updated Wed, 30 Sep 2026 04:29 PM IST
Why were slogans like ‘One Kachori, Two Samosas’ raised? Massive uproar by female students.
‘एक कचौरी, दो समोसा’ के नारे क्यों लगे ? छात्राओं का भारी बवाल
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