मस्क का विजन: एआई के दौर में नौकरियों का क्या होगा? एलन मस्क के यूनिवर्सल हाई इनकम से समझिए भविष्य

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क्या है यूनिवर्सल हाई इनकम?

मस्क के मुताबिक भविष्य में यूनिवर्सल हाई इनकम का दौर आ सकता है। उनके अनुसार, एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स उत्पादन को इस हद तक बढ़ा देंगे कि दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे चीजें बेहद सस्ती हो जाएंगी और लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। यानी केवल न्यूनतम आर्थिक मदद देने वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तुलना में लोगों के पास ज्यादा आय और बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। मस्क के मुताबिक जब मशीनें बड़ी संख्या में काम संभालने लगेंगी, तो इंसानों के लिए काम का मतलब भी बदल सकता है।एलन मस्क ने यह भी कहा कि एआई के आने से नौकरियां पूरी तरह खत्म होने के बजाय उनका स्वरूप बदल सकता है। उन्होंने इसके लिए पुराने समय का उदाहरण दिया। मस्क के मुताबिक एक समय इमारतों में बड़ी संख्या में लोग बैठकर दिनभर कैलकुलेशन करते थे और बैंक की ब्याज दरों जैसी चीजों का हिसाब लगाया करते थे। डिजिटल कंप्यूटर आने के बाद इनमें से कई काम मशीनों ने संभाल लिए।मस्क का कहना है कि आज शायद ही कोई व्यक्ति उस तरह के पुराने और दोहराव वाले काम को फिर से करना चाहेगा। इसी तरह उनके अनुसार एआई के आने के बाद भी मौजूदा नौकरियों की कई भूमिकाएं बदल सकती हैं और इंसानों के लिए नई तरह की भूमिकाएं विकसित हो सकती हैं। यानी तकनीक कुछ पुराने कामों को कम कर सकती है, लेकिन उसके साथ काम करने के नए तरीके और नई जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं।यूनिवर्सल हाई इनकम एलन मस्क द्वारा भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर इस्तेमाल किया गया एक विचार है। इसे समझने के लिए आपको पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पता होना जरूरी है। भविष्य में जब एआई और रोबोट बड़ी संख्या में ऐसे काम करने लगेंगे, जो आज इंसान करते हैं। ऐसे में कई लोगों की कमाई बंद हो सकती है। इस स्थिति में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक न्यूनतम तय आय दी जा सकती है, ताकि लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। इसका उद्देश्य लोगों को गरीबी या आय में अचानक आई कमी से सुरक्षा देना और अर्थव्यवस्था में उनकी खरीदारी की क्षमता बनाए रखना है। यहां गौर करने वाली बात ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अभी भी एक नीतिगत विचार है।इसके उलट मस्क जिस यूनिवर्सल हाई इनकम की बात करते हैं, उसमें एआई और रोबोटिक्स दुनियाभर में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर काफी ऊपर जा सकता है। यानी यह सिर्फ बेरोजगारी के दौर में आर्थिक सहायता देने का विचार नहीं बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना है जहां तकनीक की क्षमता से बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ व्यापक आबादी तक पहुंचेगा। हालांकि, यहां गौर करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक भविष्य की कल्पना है।