एक्सप्लेनर: मौत के बाद शरीर को सुरक्षित रखने के कैसे-कैसे तरीके, ममी से क्रायोनिक्स तक का क्या है इतिहास?

आधुनिक युग में मृत शरीर को कैसे संरक्षित किया जाता है?

प्राचीन मिस्र में शरीर को सुखाया गया, चिनचोरो लोगों ने कृत्रिम ममीकरण किया और यूरोप के दलदलों में प्राकृतिक परिस्थितियों ने शवों को बचाए रखा। आधुनिक समय में शरीर को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इसे क्रायोनिक्स कहा जाता है।



क्रायोनिक्स क्या है?

क्रायोनिक्स में किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से मृत्यु के बाद उसके शरीर या दिमाग को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे विचार यह है कि भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि आज शरीर को हुए नुकसान को ठीक करके उस व्यक्ति को दोबारा जीवित करने की कोशिश की जा सके।



शरीर को माइनस 196 डिग्री पर कैसे रखा जाता है?

कानूनी मृत्यु के बाद शरीर को जल्दी से जल्दी ठंडा करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद क्रायोप्रोटेक्टेंट नाम के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका उद्देश्य जमने के दौरान बनने वाले बर्फ के क्रिस्टल से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करना है। इसके बाद शरीर या दिमाग को करीब माइनस 196 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तरल नाइट्रोजन में रखने की कोशिश की जाती है।



कुछ क्रायोनिक्स प्रक्रियाओं में विट्रिफिकेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इसमें ऊतकों के भीतर बर्फ के क्रिस्टल बनने के बजाय कांच जैसी अवस्था बनाने का लक्ष्य होता है, ताकि कोशिकीय संरचना को होने वाला नुकसान कम किया जा सके।



क्रायोनिक्स का विचार कब आया?

क्रायोनिक्स के विचार को रॉबर्ट एटिंगर की 1962 में प्रकाशित किताब द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इम्मॉर्टेलिटी से व्यापक पहचान मिली। इसके समर्थकों का तर्क है कि कानूनी मृत्यु के बाद शरीर को जल्दी ठंडा करके उसकी कोशिकीय संरचनाओं को भविष्य की चिकित्सा के लिए बचाने की कोशिश की जा सकती है।



क्या कोई इंसान क्रायोनिक्स से दोबारा जिंदा हुआ है?

अब तक नहीं। आज तक किसी इंसान को क्रायोनिक्स के जरिए सफलतापूर्वक दोबारा जीवित नहीं किया गया है। इसलिए इसे आज की साबित चिकित्सा पद्धति नहीं माना जाता। यह भविष्य में संभव हो सकने वाली तकनीक की उम्मीद पर आधारित प्रयोगात्मक प्रक्रिया है।



वहीं क्रायोप्रिजर्वेशन में कोशिकाओं, ऊतकों और भ्रूण जैसी जैविक सामग्री को कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इसका चिकित्सा और वैज्ञानिक शोध में वास्तविक इस्तेमाल होता है।