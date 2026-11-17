{"_id":"6afc7fef903f4f4cae08ca47","slug":"why-did-uddhav-thackeray-get-agitated-when-amit-shah-praised-ajit-pawar-eknath-shinde-hit-back-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमित शाह ने की अजित पवार की तारीफ तो क्यों भड़के उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमित शाह ने की अजित पवार की तारीफ तो क्यों भड़के उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 17 Nov 2026 09:55 PM IST







Link Copied



महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अजित पवार की स्मृति में अमित शाह का उनकी प्रतिमा का अनावरण करना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है। ... और पढ़ें

विज्ञापन