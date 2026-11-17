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Why did Uddhav Thackeray get agitated when Amit Shah praised Ajit Pawar? Eknath Shinde hit back
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अमित शाह ने की अजित पवार की तारीफ तो क्यों भड़के उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:55 PM IST
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अजित पवार की स्मृति में अमित शाह का उनकी प्रतिमा का अनावरण करना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है।
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