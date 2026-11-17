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मंगलूरू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, उड़ान भरते ही विमान के विंग से निकली चिंगारी; 229 यात्रियों की अटकी सांसें

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 17 Nov 2026 09:49 PM IST







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कर्नाटक के मंगलूरू एयरपोर्ट पर सोमवार की शाम उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया, जब बंगलूरू के लिए रवाना हो रहे विमान के विंग से चिंगारी निकलने लगी। मंगलूरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। ... और पढ़ें

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