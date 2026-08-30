{"_id":"6a94170379f7d2ae740e9d06","slug":"why-did-prominent-up-ias-officer-divya-mittal-resign-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने क्यों दिया इस्तीफा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 वर्षों की प्रशासनिक यात्रा को विराम देते हुए अपनी इच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा कर अपने फैसले की जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने आईएएस बनने के सफर से लेकर प्रशासनिक सेवा के दौरान आम लोगों से मिले अनुभवों और सीख को साझा किया.... लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आईएएस दिव्या मित्तल ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया...



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