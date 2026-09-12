Major Rishabh Singh Sambyal ने क्यों छोड़ी नौकरी? Droupadi Murmu के थे ADC | Viral ADC Officer

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भारतीय सेना की एलीट 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) के अधिकारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी रह चुके मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने करीब आठ साल की शानदार सेवा के बाद सेना से समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। जिसके बाद मेजर ऋषभ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं... हालांकि, 30 साल की उम्र में इस्तीफा देकर उन्होंने सभी को चौंका दिया।

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