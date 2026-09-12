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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Why did Major Rishabh Singh Sambyal leave his job? He was an ADC to Droupadi Murmu | Viral ADC Officer

Major Rishabh Singh Sambyal ने क्यों छोड़ी नौकरी? Droupadi Murmu के थे ADC | Viral ADC Officer

Sat, 12 Sep 2026 04:38 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Sat, 12 Sep 2026 04:38 PM IST
Why did Major Rishabh Singh Sambyal leave his job? He was an ADC to Droupadi Murmu | Viral ADC Officer
भारतीय सेना की एलीट 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) के अधिकारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी रह चुके मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने करीब आठ साल की शानदार सेवा के बाद सेना से समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। जिसके बाद मेजर ऋषभ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं... हालांकि, 30 साल की उम्र में इस्तीफा देकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। 
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