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ब्रिक्स डिनर: वैश्विक नेताओं ने भारतीय व्यंजनों का चखा स्वाद, मेन्यू में मिलेट पुलाव से जलेबी तक क्या शामिल?

Sat, 12 Sep 2026 09:16 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sat, 12 Sep 2026 09:16 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में भारत मंडपम में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में भारतीय खानपान की खास झलक देखने को मिली। भोजन में मोटे अनाज को प्रमुखता देते हुए कई तरह के शाकाहारी व्यंजन शामिल किए गए। मेन्यू में खांडवी, मशरूम कबाब, पनीर, हिमालयी गुच्छी, दक्षिण भारतीय शैली की सब्जियां और दाल का हल्का शोरबा परोसा गया।

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ब्रिक्स समिट- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित गाला डिनर का मेन्यू - फोटो : ANI

विस्तार
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नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए ब्रिक्स नेताओं को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित रात्रिभोज में खास भारतीय और मोटे अनाज पर आधारित शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। मेन्यू में खांडवी मिले-फुई, खुंब गलौटी से लेकर पनीर लबाबदार, मिलेट पुलाव और पारंपरिक भारतीय मिठाइयां शामिल थीं।
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मेन्यू कार्ड के अनुसार, यह रात्रिभोज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित किया गया। मेन्यू अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में था। इसमें पारंपरिक भारतीय सजावटी बॉर्डर भी बनाया गया था।
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मोटे अनाज पर आधारित मेन्यू
रात्रिभोज के मेन्यू में मोटे अनाज को खास जगह दी गई। मेन्यू में दिए गए एक विशेष नोट में 'श्री अन्न' के महत्व को बताया गया। पूरे भोजन में मोटे अनाज की तीन किस्मों का इस्तेमाल किया गया। पुलाव में बाजरा, भारतीय ब्रेड में ज्वार और मिठाई में सांवा शामिल किया गया।
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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज का मेन्यू

स्टार्टर
  • खंडवी मिल-फुई: भाप में पकाए गए बेसन के रोल, जिन्हें राई, नारियल और करी पत्ते से तड़का दिया गया है। इसे केसर आम, माइक्रो-ग्रीन्स और दही की ड्रेसिंग के साथ परोसा जाएगा।
  • खुंब गलौटी: पैन पर हल्के से सेंके गए मुलायम मशरूम कबाब, पुदीने के मोती के साथ। इसे शीर्मल रोटी के ऊपर परोसा जाएगा।

डिनर
  • पनीर लबाबदार: मुलायम पनीर के टुकड़ों को प्याज और टमाटर की गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी में पकाया गया है।
  • गुच्ची मार्मिक: हिमालयी गुच्ची मशरूम और मुलायम शतावरी को केसर, किशमिश और मामरा बादाम के साथ धीमी आंच पर पकाया गया है।
  • गाजर-फली पोरियल: गाजर और हरी फली को दक्षिण भारतीय सुगंधित मसालों में सेंककर, हाथ से निकाले गए शुद्ध नारियल तेल में पकाया गया है। इसके ऊपर ताजा कसा हुआ नारियल डाला गया है।
  • टमाटर बेल्ले सारू: तुअर दाल का हल्का शोरबा, जिसमें ताजे टमाटर और करी पत्ते का स्वाद मिलाया गया है।
  • बाजरा पुलाव: सुगंधित बासमती चावल और बाजरे को मसालों और मौसमी सुगंधित सामग्री के साथ पकाया गया है।
  • चुकंदर का रायता: ठंडा दही, चुकंदर और ताजी हरी जड़ी-बूटियों के साथ।

विभिन्न प्रकार की भारतीय रोटियां

मिठाई
  • पुरानी दिल्ली फ्रूट क्रीम विद जलेबी: मौसमी फलों और हल्की फेंटी हुई क्रीम के साथ कुरकुरी मीठी जलेबी।
  • शहतूत फिरनी: दूध और चावल से धीमी आंच पर पकाई गई खीर जैसी मिठाई, जिसके ऊपर मीठे शहतूत और सोने की परत सजाई गई है।
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