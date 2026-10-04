{"_id":"6ac2362c288f7e7313013ed1","slug":"why-are-rahul-and-priyanka-silent-on-smit-macchar-bjp-reveals-the-reason-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्मित मच्छार पर राहुल-प्रियंका क्यों चुप? BJP ने बताई पीछे की वजह","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



फ्लाईदुबई विमान में बुधवार को पायलट केबिन में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें भारतीय पायलट- स्मित मच्छार की बहादुरी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। स्मित ने जिस तरह फ्लाइट के को-पायलट की ओर से अपने ऊपर हुए हमलों के बावजूद विमान को गिरने से बचाया और समय रहते केबिन का दरवाजा खोल दिया, उसे चमत्कार माना जा रहा है। इसी घटनाक्रम ने विमान के साथ किसी अनहोनी को रोक दिया। तब यह खुलासा नहीं हुआ था कि आखिर ओमानी पायलट की तरफ से उस दिन केबिन में क्या और क्यों किया गया था। हालांकि, अब संयुक्त अरब अमीरात में पायलट से हो रही पूछताछ और जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं।

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