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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का दो दिवसीय भारत दौरा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 नवंबर को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। 27 मार्च को पदभार ग्रहण करने के बाद शाह की यह पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। 36 वर्षीय शाह 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विज्ञापन



विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी विस्तार, ऊर्जा सहयोग परियोजनाओं और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर चर्चा होगी। इसके अलावा व्यापार, पारगमन, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान-प्रदान किया जाएगा। शाह 23 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 नवंबर को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। 27 मार्च को पदभार ग्रहण करने के बाद शाह की यह पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। 36 वर्षीय शाह 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी विस्तार, ऊर्जा सहयोग परियोजनाओं और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर चर्चा होगी। इसके अलावा व्यापार, पारगमन, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान-प्रदान किया जाएगा। शाह 23 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे। विज्ञापन विज्ञापन आज 22 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज देश और विदेश से जुड़ी कई अहम राजनीतिक, प्रशासनिक और नागरिक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। इनमें कूटनीतिक वार्ताओं से लेकर स्थानीय चुनाव और सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं। इसके अलावा भारत का आज राइजिंग एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबला है।

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उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

उत्तर प्रदेश में युद्ध और हवाई हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए 22 नवंबर को सभी 75 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट प्रक्रिया और बचाव व राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत इस ड्रिल में राज्य व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग शामिल होंगे। अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले का चेतावनी सायरन बजेगा, जिसके तुरंत बाद निर्धारित इलाकों में बिजली बंद कर ब्लैकआउट किया जाएगा और नागरिक सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास करेंगे। खतरा टलने पर 'ऑल-क्लियर' सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक आग बुझाने, प्राथमिक उपचार देने और मलबे से लोगों को निकालने का मॉक ऑपरेशन करेंगे।

राजस्थान पंचायत चुनाव: 28 बूथों पर दोबारा मतदान

राजस्थान पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान 28 मतदान केंद्रों की ईवीएम न खुल पाने की तकनीकी समस्या के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 नवंबर को इन केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। तकनीकी खराबी के कारण पंचायत समितियों के 22 वार्डों और जिला परिषदों के 6 वार्डों के चुनाव परिणाम रोक दिए गए थे। आयोग के अनुसार, यह पुनर्मतदान सवाई माधोपुर, धौलपुर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बूंदी, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, अलवर, जयपुर और खैरथल-तिजारा जिलों की चिन्हित पंचायत समितियों के केंद्रों पर कराया जाएगा। वहीं जिला परिषद के लिए बूंदी में तीन, जयपुर में दो और कोटपूतली-बहरोड़ में एक केंद्र पर दोबारा वोट पड़ेंगे। शुक्रवार को घोषित 37 जिलों के नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर रही है। नए सिरे से मतदान संपन्न होने के बाद बाकी परिणाम जारी किए जाएंगे।



उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग 21 और 22 नवंबर को पूरे राज्य में विशेष मतदाता अभियान चला रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि दोनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। नागरिक वहां जाकर 17 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म 6 भरकर दे सकता है, जबकि प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म 8 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस अभियान में विशेष रूप से छूटे हुए युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई गई है और 1950 हेल्पलाइन नंबर भी कार्यरत है।

पश्चिम बंगाल: मरम्मत के चलते विद्यासागर सेतु 16 घंटे रहेगा बंद

पश्चिम बंगाल में 'दूसरा हुगली ब्रिज' के नाम से विख्यात विद्यासागर सेतु मरम्मत कार्यों के कारण 22 नवंबर को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 16 घंटे तक पूरी तरह बंद रहेगा। कोलकाता पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, यह प्रतिबंध रविवार सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान ब्रिज के स्टे केबल्स, होल्डिंग-डाउन केबल्स और बेयरिंग्स को बदलने का तकनीकी काम किया जाएगा। बंदी के चलते ब्रिज और उसके एप्रोच रैंप पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। एजेसी बोस रोड, जेबीएन आइलैंड और खिडिरपुर की ओर से आने वाले वाहनों को हेस्टिंग्स क्रॉसिंग, सेंट जॉर्ज गेट रोड और स्ट्रैंड रोड होते हुए हावड़ा ब्रिज की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि स्थिति के अनुसार अन्य मार्गों से भी ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है।

गोवा: सीजेपी के 'क्या बोलती पब्लिक' राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अपने देशव्यापी अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' का शुभारंभ 22 नवंबर को गोवा से करने जा रही है। गोवा में इस राज्य-स्तरीय पहल का नाम 'चल्ला कितेम, गोवा' (क्या चल रहा है, गोवा) रखा गया है। पार्टी पदाधिकारी आफरीन शेख के अनुसार, यह मंच स्थानीय नागरिकों को अपनी समस्याएं उठाने और युवाओं को जनहित के मुद्दों से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। पणजी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास शामिल होंगे। यह आयोजन किसी दलगत विचारधारा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा, परिवहन, श्रम अधिकार और शिक्षा जैसे गोवा के प्रमुख विषयों पर खुली चर्चा होगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सामने लाकर सरकार को समाधान तलाशने में मदद करना है।

