पश्चिम बंगाल में मंत्री क्षुदिराम टुडू के नाम का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में बिधाननगर पुलिस ने जुल्फिकार अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

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अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी को देगंगा इलाके से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एसएससी सचिव की शिकायत के बाद की गई। उन्होंने बिधाननगर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।शनिवार को मीडिया से बातचीत में सीआईडी के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक नटराजन रमेश बाबू ने बताया कि एसएससी सचिव को कुछ व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के जरिए कथित तौर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने और उससे जुड़े निर्देश देने की कोशिश की गई थी।उन्होंने बताया कि एसएससी सचिव ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद बिधाननगर पुलिस ने जुल्फिकार अली को गिरफ्तार किया। आरोपी देगंगा का रहने वाला है। सीआईडी ने शनिवार को मामले की जांच अपने हाथ में ले ली और फिलहाल जांच जारी है। सीआईडी प्रमुख ने कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले से जुड़ी और जानकारी साझा की जाएगी।इससे पहले 15 सितंबर को झारखंड सीआईडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में रांची के रातू रोड इलाके से संजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, संजीत कुमार कथित तौर पर शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाता था। उस पर एजेंट के रूप में काम करने और अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने का वादा करके पैसे लेने का आरोप है।