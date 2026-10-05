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पायलट स्मित मच्छार: फ्लाईदुबई को क्रैश से मच्छार भी नहीं बचा पाते अगर ये दो ना होते

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 05 Oct 2026 12:40 PM IST







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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में 30 सितंबर को हुए हमले में पायलट स्मित मच्छार घायल हो गए थे, तो फिर विमान की सुरक्षित लैंडिंग किसने करवाई थी। ... और पढ़ें

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