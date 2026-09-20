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कौन हैं विशेष यादव? ABVP-NSUI को दी कड़ी टक्कर, अखिलेश ने की तारीफ!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Sun, 20 Sep 2026 12:41 PM IST







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दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU चुनाव की मतगणना 19 सितंबर को खत्म हो गई। नतीजे आए तो ABVP और NSUI के बीच मुकाबले के साथ एक नाम ने सबका ध्यान खींचा—निर्दलीय उम्मीदवार विशेष यादव का।

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