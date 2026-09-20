{"_id":"6aafb9d636cf18da17036dc5","slug":"panic-on-board-indigo-flight-pilot-takes-action-after-passenger-falls-ill-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंडिगो फ्लाइट में मचा हड़कंप! यात्री की तबीयत बिगड़ी तो पायलट ने...","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बैंकॉक से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई।



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