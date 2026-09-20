जापानी एयर चीफ ने तेजस में भरी उड़ान: वायु सेना प्रमुख एपी सिंह बोले- भारत के स्वदेशी विमान पर भरोसे की मुहर

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने रविवार को कहा कि जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ताकेहिरो मोरिता का स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरना भारतीय विमान पर उनके भरोसे और विश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह उड़ान भारत की बढ़ती रक्षा विमानन क्षमता और भारत-जापान वायुसेनाओं के बीच मजबूत होते रिश्तों की भी मिसाल है। जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर जनरल मोरिता के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, 'आपने जिस तरह से तेजस में उड़ान भरी है, वह इस बात की बहुत स्पष्ट मिसाल है कि आपको स्वदेशी भारतीय विमान पर कितना भरोसा और विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि यह उड़ान दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खासकर लड़ाकू विमानों की फ्लाइंग ट्रेनिंग में आपसी सहयोग के नए रास्ते खोलेगी।'

विज्ञापन