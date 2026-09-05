{"_id":"6a9bdd01c8997805f409cdbf","slug":"what-did-pm-modi-ask-that-left-everyone-amazed-by-the-teacher-s-reply-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी ने ऐसा क्या पूछा कि शिक्षिका का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात की... इस दौरान पीएम मोदी ने शिक्षकों के साथ शिक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की.. पीएम मोदी ने इस खास मौके पर शिक्षकों से कई मुद्दों पर चर्चा की... वहीं मुलाकात का एक वीडियो भी पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है... वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का अवसर है... ये दिन भारत के महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है...



वहीं पीएम मोदी शिक्षिकाओं से बातचीत करते समय जोर जोर से हंसने लगे... जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है... दरअसल बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक शिक्षिका से अपने सार्वजनिक भाषण कौशल को बेहतर बनाने का सुझाव मांगा... पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं आपका विद्यार्थी होता और एक कुशल वक्ता बनना चाहता, तो आप मुझे क्या सुझाव देतीं? मुझे क्या करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में अध्यापिका ने कहा कि आपको पहले कॉन्फिडेंस होना है। इसके बाद वहां मौजूद सभी शिक्षिक हंसने लगे... इस खुशनुमा माहौल में पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे...

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