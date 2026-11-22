आज रविवार, 22 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आ रहे है। इस दौरान बालेन शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उधर, मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों की चोटियां ठंड की चपेट में हैं, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम नरम-गरम रहने का अनुमान है। वहीं, भाजपा ओबीसी मोर्चा में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए सात उपाध्यक्ष और तीन महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस बदलाव में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को भी नई भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिन तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। हवा में प्रदूषण का जहर घुला रहेगा और अगले दो दिनों में कोहरे की भी आशंका जताई गई है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...
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नेपाल के पीएम बालेन शाह
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नेपाल के पीएम बालेन शाह का भारत दौरा
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) रविवार को दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे। मार्च में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, निवेश और तकनीक समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नेपाल के इलाकों के पुनर्निर्माण में भारत की मदद और हवाई संपर्क बढ़ाने का मुद्दा भी बातचीत में शामिल हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : अमर उजाला
मौसम: हिमाचल-उत्तराखंड में पहाड़ों की चोटियां ठंडी... मैदानों में गर्मी
इस बार पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम नरम-गरम है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नवंबर में मौसम का मिजाज पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत के इस महीने में जहां ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने लगी है, वहीं मैदानों और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम का बदला रुख तापमान के असामान्य उतार-चढ़ाव और बारिश की कमी के कारण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मैदानों में दिन के समय तेज धूप के चलते गर्मी का अहसास हो रहा है जबकि आमतौर पर नवंबर में इस समय तक सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगती है। पढ़ें एक क्लिक पर...
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भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव
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BJP ओबीसी मोर्चा में फेरबदल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़े बदलाव की घोषणा की। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और विभिन्न विभाग प्रमुखों की नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी आधिकारिक सूचना में इन नियुक्तियों का विवरण दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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दिल्ली में जहरीली हुई हवा
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दिल्ली-एनसीआर की हवा में जहर
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुसार, 24 नवंबर तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बना रह सकता है। वहीं, अगले छह दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में हवा की रफ्तार और प्रदूषकों के फैलाव की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। 22 नवंबर को वेंटिलेशन इंडेक्स 5200 और 23 नवंबर को 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। 24 नवंबर को इसके घटकर 3000 पर आने की संभावना है। इस दिन प्रदूषकों का फैलाव सबसे कमजोर रह सकता है। वहीं, मिक्सिंग डेप्थ 22 नवंबर को 1400 मीटर, 23 नवंबर को 1150 मीटर और 24 नवंबर को घटकर 1000 मीटर रहने का अनुमान है। इससे प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। पढ़ें एक क्लिक पर...