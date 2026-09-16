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Viral Video of Plane Turbulence and Landing: Plane's ceiling collapsed on passengers during takeoff; terrifyin
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Plane Turbulence Landing Viral Video: Takeoff के दौरान यात्रियों पर गिरी प्लेन की छत, डरावना वीडियो
15 सितंबर के दिन एक बड़ा विमान हादसा टल गया, लेकिन इस घटना के बाद सामने आया मंजर किसी को भी डरा देने वाला है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान को अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सामने आए वीडियो में विमान की छत का एक हिस्सा यात्रियों के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई और सभी लोगों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल विमान में आई तकनीकी खराबी की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहा मंजर बताता है कि उस वक्त विमान के अंदर बैठे यात्रियों के बीच किस कदर अफरा-तफरी मच गई थी। चीख-पुकार के बीच हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया। ये विमान दुर्घटना ईरान की है...
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