{"_id":"6aaabfd6bcd552476904770e","slug":"massive-hike-in-da-central-government-employees-and-pensioners-set-for-a-major-windfall-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"DA में होगी बंपर बढ़ोतरी! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएंगी बल्ले-बल्ले","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अनुमान है कि इस बार DA में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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