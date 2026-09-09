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अमेरिका-ईरान युद्ध: ट्रंप ने तेल टैंकर पर बरसाईं मिसाइलें, तेहरान का भी जवाबी हमला

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 09 Sep 2026 12:14 PM IST







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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने 8 सितंबर को ईरान से जुड़े 5 तेल टैंकरों पर हमला किया। इसके कुछ घंटे बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ओर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ... और पढ़ें

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