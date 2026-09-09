Hindi News
›
Video
›
India News
›
Accident involving Rahul Gandhi's plane? Panic among passengers! | Turbulence | Raebareli | Air India Flight
{"_id":"6aa10b7ba39cc1108e0a4996","slug":"accident-involving-rahul-gandhi-s-plane-panic-among-passengers-turbulence-raebareli-air-india-flight-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Air India का Plane हवा में अटका, विमान में सवार थे Rahul Gandhi | Flight Turbulence | Raebareli","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Air India का Plane हवा में अटका, विमान में सवार थे Rahul Gandhi | Flight Turbulence | Raebareli
विमान हादसों की लगातार सामने आ रही खबरों के बीच अब एक और घटना ने चिंता बढ़ा दी है। इस बार मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विमान से जुड़ा है। दरअसल, मंगलवार यानी 8 सितंबर को राहुल गांधी का दिल्ली से लखनऊ लेकर आ रहे एअर इंडिया के विमान की लैंडिंग के वक्त अचानक मुश्किल खड़ी हो गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तेज हवा के दबाव के चलते पायलट को विमान उतारने के लिए दो बार कोशिश करनी पड़ी। पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं हो सकी, जिसके बाद विमान करीब 10 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। आखिरकार दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों की सांसें अटकी रहीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।