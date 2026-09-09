{"_id":"6aa10b7ba39cc1108e0a4996","slug":"accident-involving-rahul-gandhi-s-plane-panic-among-passengers-turbulence-raebareli-air-india-flight-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Air India का Plane हवा में अटका, विमान में सवार थे Rahul Gandhi | Flight Turbulence | Raebareli","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

विमान हादसों की लगातार सामने आ रही खबरों के बीच अब एक और घटना ने चिंता बढ़ा दी है। इस बार मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विमान से जुड़ा है। दरअसल, मंगलवार यानी 8 सितंबर को राहुल गांधी का दिल्ली से लखनऊ लेकर आ रहे एअर इंडिया के विमान की लैंडिंग के वक्त अचानक मुश्किल खड़ी हो गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तेज हवा के दबाव के चलते पायलट को विमान उतारने के लिए दो बार कोशिश करनी पड़ी। पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं हो सकी, जिसके बाद विमान करीब 10 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। आखिरकार दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों की सांसें अटकी रहीं।



... और पढ़ें