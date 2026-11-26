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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया। घोषणा-पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और गरीबों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सपा ने सरकार बनने पर जातिगत जनगणना शुरू कराने, महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने और युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। घोषणा-पत्र में सरकारी नौकरियों के 10 लाख पदों पर भर्ती का एलान किया गया है।



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