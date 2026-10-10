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Hindi News ›   Video ›   India News ›   UP Elections 2027: CM Yogi challenges Akhilesh Yadav, says—"Contest the election from Ayodhya; I will contest

यूपी चुनाव 2027: सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती, बोले- 'अयोध्या से चुनाव लड़ें, मैं भी लड़ता हूं'

Sat, 10 Oct 2026 06:49 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 10 Oct 2026 06:49 PM IST
UP Elections 2027: CM Yogi challenges Akhilesh Yadav, says—"Contest the election from Ayodhya; I will contest
यूपी चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी है। दरअसल, बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव को अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया।

सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, "मैं आपको ऑफर करता हूं। आइए आप भी अयोध्या से नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से उतरता हूं। चलो एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। तय हो जाए। आप भी आइए, मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने-सामने होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आइए आप भी।"
 
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