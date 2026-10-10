Hindi News
›
Video
›
India News
›
UP Elections 2027: CM Yogi challenges Akhilesh Yadav, says—"Contest the election from Ayodhya; I will contest
{"_id":"6aca3b63e38275b95c0be1e7","slug":"up-elections-2027-cm-yogi-challenges-akhilesh-yadav-says-contest-the-election-from-ayodhya-i-will-contest-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव 2027: सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती, बोले- 'अयोध्या से चुनाव लड़ें, मैं भी लड़ता हूं'","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
यूपी चुनाव 2027: सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती, बोले- 'अयोध्या से चुनाव लड़ें, मैं भी लड़ता हूं'
यूपी चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी है। दरअसल, बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव को अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया।
सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, "मैं आपको ऑफर करता हूं। आइए आप भी अयोध्या से नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से उतरता हूं। चलो एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। तय हो जाए। आप भी आइए, मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने-सामने होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आइए आप भी।"
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।