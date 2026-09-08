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उज्जैन खड़े हनुमान जी: 40 घंटे लग गए लेकिन हनुमान जी को क्रेन भी नहीं हिला पाई! जानें क्यों

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 08 Sep 2026 03:31 PM IST

हमने थोड़े ना रोकी है तुम्हारी गाड़ी, हनुमान जी ने रोकी, यही अब रियल लाइफ में सच हो रही है। 170 साल पुराने खड़े हनुमान जी को हटाने में निगम के पसीने छूट गए, वो हिल भी नहीं पाया। जानें क्या है उज्जैन खड़े हनुमान जी की खबर ... और पढ़ें

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