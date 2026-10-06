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फ्लाईदुबई अटैक: ट्रंप ने बताया पायलट स्मित मच्छार पर किसने करवाया था हमला

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 06 Oct 2026 12:50 PM IST







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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में ओमान के को-पायलट द्वारा की गई आतंकवादी हमले की नाकाम कोशिश के लिए ईरान जिम्मेदार है। ... और पढ़ें

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