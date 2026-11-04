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यूएस मिडटर्म चुनाव: ट्रंप ने बताया किसकी वजह से हारे चुनाव, डेमोक्रेट को धमकाया

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 04 Nov 2026 04:28 PM IST







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अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों पर कब्जा कर लिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, उम्मीदवारों की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया. ... और पढ़ें

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