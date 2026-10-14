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ट्रंप रूस डीजल डील: चीन का नाम लेकर ट्रंप ने इन देशों पर उतारा गुस्सा, कहा- वामपंथी सनकी

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 14 Oct 2026 12:51 PM IST







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ईरान की मदद रूस और चीन कर रहे हैं या नहीं? इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जवाब दिया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। इस दौरान रूस से डीजल लेने पर भी बोले ट्रंप ... और पढ़ें

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