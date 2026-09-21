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TMC Name Symbol Row: Supreme Court say regarding Mamata Banerjee's petition against the Election Commission?
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चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Mon, 21 Sep 2026 04:50 PM IST
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पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर मचा सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें TMC के मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था। अब ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।
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