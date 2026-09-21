{"_id":"6ab112f93ff9a4fc90078397","slug":"tmc-name-symbol-row-supreme-court-say-regarding-mamata-banerjee-s-petition-against-the-election-commission-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर मचा सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें TMC के मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था। अब ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

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