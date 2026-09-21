कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को मिली बड़ी राहत, TMC के तीन बैंक खातों पर हुआ बड़ा फैसला

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तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को मचे सियासी और कानूनी लड़ाई के बीच ममता बनर्जी गुट को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के बीच हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से जुड़े गुट को तीन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति से जुड़ी अंतरिम व्यवस्था जारी रखी है।

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