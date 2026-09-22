{"_id":"6ab27447a7d0e605d101c832","slug":"these-7-gadgets-will-come-in-handy-if-a-sudden-emergency-strikes-at-home-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"घर में अचानक आई मुसीबत तो काम आएंगे ये 7 गैजेट्स!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:57 PM IST
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कहते हैं मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, और ये बात घर में किसी भी इमरजेंसी पर बिल्कुल सटीक बैठती है... कभी आधी रात को अचानक बिजली गुल हो जाती है, तो कभी फोन की बैटरी सबसे जरूरी कॉल के बीच में ही खत्म हो जाती है... कभी तूफान या बारिश में इंटरनेट ठप पड़ जाता है, तो कभी किचन में छोटी सी चिंगारी बड़ा हादसा बन सकती है... ऐसे वक्त में हम अक्सर सोचते हैं कि काश पहले से कोई तैयारी की होती। अच्छी बात ये है कि आज के समय में मार्केट में कई ऐसे छोटे, सस्ते और स्मार्ट गैजेट्स मौजूद हैं, जो इन मुश्किल हालातों में आपके लिए किसी बड़े हीरो से कम नहीं हैं। ये न सिर्फ आपका समय और पैसा बचाते हैं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आज हम आपको 7 ऐसे ही जरूरी इमरजेंसी गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हर समझदार परिवार को अपने घर में जरूर रखना चाहिए...
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