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देश के इन 27 राज्यों में होगी भीषण बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट!

Wed, 09 Sep 2026 07:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Wed, 09 Sep 2026 07:30 AM IST
These 27 states across the country will witness torrential rains; IMD has issued a high alert!
देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। खासकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 9 सितंबर 2026 के लिए भी कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत कई राज्यों में मौसम सक्रिय रह सकता है। 

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो राजधानी में बारिश की गतिविधि में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर को दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जबकि बाद के दिनों में फिर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि आसपास के राज्यों में बारिश का असर मौसम पर दिखाई दे सकता है। 

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। दोनों राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पहले से ही नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में अतिरिक्त बारिश से निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर तक कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 

मौसम विभाग के व्यापक पूर्वानुमान में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की चेतावनी भी सामने आई है। ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

इस बीच, देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधि धीरे-धीरे कमजोर होने की दिशा में है, लेकिन स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण अलग-अलग राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का वितरण असमान रह सकता है। कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत है। खासकर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सतर्क रहना चाहिए। किसानों और यात्रियों के लिए भी मौसम की ताजा जानकारी लेना महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर 9 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का असर बना रहने की संभावना है और मानसून की विदाई के बीच मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है
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