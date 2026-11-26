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सरकार ने संसद के दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। दोनों सदनों का कामकाज 3 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सरकार का मकसद जरूरी सरकारी कामकाज निपटाना है। इस बीच महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सबकी नजर रहेगी। बिल पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। वहीं, विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं।

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