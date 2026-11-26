Hindi News
›
Video
›
India News
›
The government has suddenly called a session of Parliament; something big is set to happen this time.
{"_id":"6b0853672af880b8af02eec3","slug":"the-government-has-suddenly-called-a-session-of-parliament-something-big-is-set-to-happen-this-time-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरकार ने अचानक बुलाया संसद का सत्र, इस बार होने वाला है कुछ बड़ा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सरकार ने अचानक बुलाया संसद का सत्र, इस बार होने वाला है कुछ बड़ा
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:12 PM IST
Link Copied
सरकार ने संसद के दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। दोनों सदनों का कामकाज 3 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सरकार का मकसद जरूरी सरकारी कामकाज निपटाना है। इस बीच महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सबकी नजर रहेगी। बिल पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। वहीं, विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।