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कुलगाम में CRPF पर हमला करने वाला आतंकी लतीफ भट ढेर, आखिरी शब्द बोले- 'मुझे अल्लाह'

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Wed, 18 Nov 2026 10:56 AM IST







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दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के वांछित कमांडर लतीफ भट्ट को मार गिराया है। मुठभेड़ के बीच एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें अफसर आतंकी लतीफ से सरेंडर करने की अपील कर रहे थे। ... और पढ़ें

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