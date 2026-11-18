स्पाइसजेट की उड़ानों पर संकट?: फ्लाइट्स रद्द होने की शिकायत कर रहे लोग, मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों फंसे यात्री
यात्रियों ने आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट की ओर से न तो देरी की कोई जानकारी दी जा रही थी और न ही उड़ान भरने का नया समय बताया जा रहा था। इस संबंध में स्पाइसजेट की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
विस्तार
शाम 7 बजे से स्पाइसजेट की कोई भी फ्लाइट का नहीं हुआ संचालन
मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम 7 बजे से स्पाइसजेट की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। इसके चलते सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटे इंतजार के बाद भी यात्रियों को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि उनकी फ्लाइट कब रवाना होगी। नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के काउंटर पर हंगामा किया और नारेबाजी भी की।
यात्रियों ने आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट की ओर से न तो देरी की कोई जानकारी दी जा रही थी और न ही उड़ान भरने का नया समय बताया जा रहा था। फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, इसे लेकर कोई साफ जानकारी नहीं मिलने के कारण यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करने को मजबूर हुए। इस संबंध में स्पाइसजेट की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
एक्स पर लोग कर रहे शिकायत
@flyspicejet @flyspicejet Our Jaipur–Mumbai flight SG-702 (17 Nov, 9:30 PM) was cancelled without any prior notification. Passengers are stranded, your airport office is closed and customer care is unresponsive. We demand an immediate ₹25,002 refund and applicable compensation. PNR: WYQU3S https://t.co/hXHgagqe5S— Arshad Shaikh (@im_arshadshaikh) November 17, 2026
This malpractices,Cheating of booking of future @flyspicejet flight by @goibibo & other plateform is going with connivance @DGCAIndia @MoCA_GoI .I m trapped flight BOM-DBX-BOM Rs 109K fraudulently Fake PNR, Flight changed after booking also timing. @narendramodi pl look into it.— Amar Deep Sinha (@AmarDee19140822) November 17, 2026
आज फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा स्पाइसजेट का बोर्ड
स्पाइसजेट एयरलाइन नई पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बीते शुक्रवार को बताया था कि उसका बोर्ड 18 नवंबर यानी आज फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और इसे मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) या किसी अन्य अनुमत तरीके से भी पैसा जुटा सकती है।
स्पाइसजेट पिछले कुछ समय से आर्थिक और परिचालन से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के चलते एयरलाइन ने अपनी कई उड़ानों में भी कटौती की है।