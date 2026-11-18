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@flyspicejet @flyspicejet Our Jaipur–Mumbai flight SG-702 (17 Nov, 9:30 PM) was cancelled without any prior notification. Passengers are stranded, your airport office is closed and customer care is unresponsive. We demand an immediate ₹25,002 refund and applicable compensation. PNR: WYQU3S https://t.co/hXHgagqe5S — Arshad Shaikh (@im_arshadshaikh) November 17, 2026

This malpractices,Cheating of booking of future @flyspicejet flight by @goibibo & other plateform is going with connivance @DGCAIndia @MoCA_GoI .I m trapped flight BOM-DBX-BOM Rs 109K fraudulently Fake PNR, Flight changed after booking also timing. @narendramodi pl look into it. — Amar Deep Sinha (@AmarDee19140822) November 17, 2026

मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम 7 बजे से स्पाइसजेट की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। इसके चलते सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटे इंतजार के बाद भी यात्रियों को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि उनकी फ्लाइट कब रवाना होगी। नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के काउंटर पर हंगामा किया और नारेबाजी भी की।यात्रियों ने आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट की ओर से न तो देरी की कोई जानकारी दी जा रही थी और न ही उड़ान भरने का नया समय बताया जा रहा था। फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, इसे लेकर कोई साफ जानकारी नहीं मिलने के कारण यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करने को मजबूर हुए। इस संबंध में स्पाइसजेट की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।स्पाइसजेट एयरलाइन नई पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बीते शुक्रवार को बताया था कि उसका बोर्ड 18 नवंबर यानी आज फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और इसे मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) या किसी अन्य अनुमत तरीके से भी पैसा जुटा सकती है।स्पाइसजेट पिछले कुछ समय से आर्थिक और परिचालन से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के चलते एयरलाइन ने अपनी कई उड़ानों में भी कटौती की है।