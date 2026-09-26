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Tata Aris Launch: 6 airbags, a 360° camera, a digital cluster, and much more—here’s what makes the Tata Aris s
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टाटा एरिस लॉन्च : 6 एयरबैग्स, 360° कैमरा, डिजिटल क्लस्टर के साथ और भी बहुत कुछ टाटा एरिस में है खास...
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:57 PM IST
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टाटा मोटर्स ने कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में बड़ा दांव खेला है कंपनी ने अपनी पॉपुलर कार टिगोर को अब नए नाम और बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है। नए डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और सेफ्टी के मामले में ये कार अपने सेगमेंट में धमाल मचाने को तैयार है, लेकिन क्या ये मारुति डिजायर और होंडा अमेज को टक्कर दे पाएगी? जानिए इस नई सेडान में क्या कुछ खास है...
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