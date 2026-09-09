{"_id":"6aa114a5bd5964994501b937","slug":"bulldozer-action-against-another-mosque-in-up-yogi-government-s-ultimatum-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी में एक और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन! योगी सरकार का अल्टीमेटम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर की पुरानी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुरादाबाद में भी सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली रोड पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को एमडीए ने अवैध निर्माण माना है। प्राधिकरण ने मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन में निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो एमडीए की टीम बुलडोजर से इसे हटाएगी।



... और पढ़ें