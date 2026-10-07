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राहुल गांधी एफआईआर: राहुल के प्रदर्शन पर भड़के शशि थरूर, सरकार पर कह दी बड़ी बात

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 07 Oct 2026 12:33 PM IST







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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के मामले पर पार्टी के सांसद शशि थरूर ने विदेश की धरती से रिएक्ट किया। थरूर इस वक्त बर्लिन में हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई हाथापाई से परेशान हूं. ... और पढ़ें

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