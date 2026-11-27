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उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर जारी खींचतान पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन मजबूत राजनीतिक विचारधारा के बजाय कमजोर और विरोधाभासी आधारों पर टिका हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, वह काफी दिलचस्प है। उन्होंने अखिलेश यादव की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत रायबरेली से की थी, जबकि कांग्रेस लगातार सीटों की मांग कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटों की मांग कर रही है, लेकिन राहुल गांधी वियतनाम से लेकर शिकागो तक घूम रहे हैं और उसके बाद यहां सीटों का दावा किया जा रहा है।



सुधांशु त्रिवेदी ने सपा और कांग्रेस के बीच हुई हालिया बैठक को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच बैठक महज 10 मिनट में खत्म हो गई। उनके मुताबिक, इतनी कम अवधि में तो शायद नेता ठीक से बैठ भी नहीं पाए होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा तो दूर, ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को 10 मिनट तक एक-दूसरे को देखना भी गवारा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है, उससे गठबंधन के भीतर मौजूद विरोधाभास सामने आ रहे हैं। हालांकि, यह सुधांशु त्रिवेदी की राजनीतिक टिप्पणी थी। दूसरी तरफ, कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बातचीत जारी रही है और दोनों दलों ने गठबंधन के उद्देश्य को बीजेपी के खिलाफ साझा राजनीतिक लड़ाई बताया है।



बीजेपी सांसद ने अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए सपा और कांग्रेस के पुराने विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच हुई बयानबाजी याद दिलाई। त्रिवेदी ने कहा कि उस समय कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के लिए 'चिरकुट पार्टी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को 'बहुत चालू पार्टी' कहा था। सुधांशु त्रिवेदी ने इन पुराने बयानों का हवाला देते हुए दोनों दलों के मौजूदा गठबंधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जनता के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि चिरकुट और चालू पार्टी के बीच कौन एक-दूसरे को मात देकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करता है।



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