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सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले किसी हैंडल की नकल तैयार की जाती है। जातिसूचक सरनेम या पार्टी समर्थक की पहचान का खाता बनाया जाता है। मसलन, सपा का समर्थक बनकर हैंडल खड़ा किया गया। फिर जाति या समाज को बांटने वाली विवादित पोस्ट डाली गई। जवाब में भाजपा या दूसरे दलों के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, गालियां शुरू हो जाती हैं। नकली पोस्ट असली झगड़े में बदल जाती है। यही चाल भाजपा या कांग्रेस के नाम से भी चली जाती है।

चुनाव में किसी नेता का गढ़ा हुआ बयान पूरे समुदाय को भड़का सकता है। यह हथियार पहले से ज्यादा घातक साबित हो सकता है।

इस तंत्र ने तीन महीने में भारत के खिलाफ 28 झूठे दावे फैलाए हैं। इनमें एनएसए अजीत डोभाल का डीपफेक वीडियो भी शामिल था। गाजियाबाद में मस्जिदें गिराने और कोलकाता में नमाजियों पर फायरिंग के झूठे दावे भी किए गए।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने रेड अलर्ट जारी किया है कि यूपी समेत पांच राज्यों के चुनाव में यह हमला और तेज होगा। इस बार सीधे बड़े नेताओं और पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाएगा। एजेंसियों के आकलन के मुताबिक यह चुनावी प्रतिद्वंद्विता की आड़ में लड़ा जा रहा छद्म साइबर युद्ध है। निशाना कोई एक दल नहीं, बल्कि देश का सामाजिक ताना-बाना है।चुनाव तो बहाना है, असली मकसद राजनीतिक मतभेद को जातीय और सामाजिक दुश्मनी में बदलना और लोकतंत्र की हर संस्था के प्रति अविश्वास पैदा करना है। यह कोई नई फैक्टरी नहीं है। अब तक इनका केंद्र फौज और कश्मीर था। चुनाव आते ही इसी ढांचे का रुख जाति और राजनीति की ओर मोड़ दिया गया है। एजेंसियों की बड़ी फिक्र यह है कि चुनावी मौसम में बड़े नेताओं, पत्रकारों व प्रभावशाली लोगों को सीधे निशाना बनाया जाएगा।ये हैंडल विपक्षी दल के समर्थक बनकर विवादित पोस्ट डालते हैं, जिससे असली कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं।सरकार ने तत्काल फैक्ट चेक, संदिग्ध हैंडल को ब्लॉक करना, एजेंसियों के बीच समन्वय व जागरुकता फैलाने जैसे कदम उठाए हैं। @RedDeFacto और अनुषी तिवारी जैसे कई सक्रिय हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। मई, 2025 में सरकार ने एक्स को 8,000 खाते ब्लॉक करने का आदेश दिया था।