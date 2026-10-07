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आरबीआई रेपो रेट: साढ़े तीन साल बाद बड़ा झटका! होम, कार लोन की EMI बढ़ी!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 07 Oct 2026 11:35 AM IST

साढ़े तीन साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की है. रेपो रेट 5.25 फीसदी से अब बढ़कर 5.50 फीसदी हो गया है. इससे किसको फायदा या किसको नुकसान है जान लीजिए ... और पढ़ें

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